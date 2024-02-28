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Иванова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1898

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
02.08.1921

Дочь: Козлова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Козлов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
05.04.1925

Дочь: Козлова Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: Козлова Галина Максимовна

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Козлов Николай Максимович

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Козлова Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Рождение ребёнка
22.01.1941

Сын: Козлов Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Козлов Максим Федорович

Смерть
Неизвестно

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