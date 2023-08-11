Иванов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1900

Дата смерти

29.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
17.01.1921

Дочь: Иванова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
02.12.1929

Сын: Иванов Николай Иванович

Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Иванов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
10.09.1947

Дочь: Иванова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна

Смерть
29.07.1980

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