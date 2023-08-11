Иванов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1900
Дата смерти29.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
17.01.1921
Дочь: Иванова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
02.12.1929
Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
04.02.1932
Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.06.1940
Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
10.09.1947
Дочь: Иванова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Сошникова Анна Ефимовна
Смерть
29.07.1980