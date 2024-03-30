Дубский Виктор Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Ефременко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Дубская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кляиншмидт Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Дубская Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кляйншмидт Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Дубская Александра