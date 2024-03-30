Ефременко Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефременко Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1976

Отец: Дубский Виктор Сидорович

Мать: Дубская Александра

Рождение ребёнка
05.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефременко Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.2010

Дочь: Ефременко Милана Андреевна

Отец ребёнка: Ефременко Андрей Николаевич

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