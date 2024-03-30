Ефременко Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1976
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1976
Отец: Дубский Виктор Сидорович
Мать: Дубская Александра
Рождение ребёнка
05.10.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефременко Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.2010
Дочь: Ефременко Милана Андреевна
Отец ребёнка: Ефременко Андрей Николаевич