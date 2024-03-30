Дубская Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Ефременко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Дубский Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кляиншмидт Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Дубский Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кляйншмидт Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Дубский Виктор Сидорович