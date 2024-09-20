Тугин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1931
Дата смерти04.03.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 22.04.1931 по 1942
ул. Декабристов д. 16
Эвакуация
1942
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
пл. Коммуны д.5
Рождение ребёнка
30.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тугина Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тугина Нина Яковлевна
Смерть
04.03.1976
Похоронен на кладбище в Кречевицах