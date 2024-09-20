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Тугин Владимир Григорьевич

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

22.04.1931

Дата смерти

04.03.1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 22.04.1931 по 1942
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
ул. Декабристов д. 16
Эвакуация
1942
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
пл. Коммуны д.5
Рождение ребёнка
30.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тугина Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тугина Нина Яковлевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
04.03.1976
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Похоронен на кладбище в Кречевицах

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