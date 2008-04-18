Ратушина Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левшунов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1939
Дочь: Кузнецова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Ратушин Иван Егорович
Рождение ребёнка
15.11.1947
Дочь: Кондрашина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ратушин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно