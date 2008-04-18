Ратушина Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратушина Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левшунов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1939

Дочь: Кузнецова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Ратушин Иван Егорович

Рождение ребёнка
15.11.1947

Дочь: Кондрашина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ратушин Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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