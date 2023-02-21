Левшунов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левшунов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ратушина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левшунова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно