Деева (Левшунова) Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева (Левшунова) Степанида Яковлевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левшунов Яков

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1950

Сын: Деев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Деев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипенко Татьяна Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазепа Марья Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Килина Александра Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кательникова Валентина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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