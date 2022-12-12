Деева (Левшунова) Степанида Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левшунов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1950
Отец ребёнка: Деев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипенко Татьяна Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазепа Марья Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Килина Александра Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кательникова Валентина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно