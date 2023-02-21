Килина (Деева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина (Деева) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Деева Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1958

Сын: Килин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Килин Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килин Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно
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