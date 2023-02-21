Килина (Деева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1958
Сын: Килин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Килин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно