Кузнецова (Ратушина) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ратушина) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1939

Дата смерти

18.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1939

Отец: Ратушин Иван Егорович

Мать: Ратушина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
07.12.1957

Сын: Кузнецов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
01.12.1961

Сын: Кузнецов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир Максимович

Смерть
18.04.2008
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