Кузнецова (Ратушина) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1939
Дата смерти18.04.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1939
Отец: Ратушин Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.12.1957
Сын: Кузнецов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
01.12.1961
Сын: Кузнецов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2008