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Кузнецов Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1957

Сын: Кузнецов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1961

Сын: Кузнецов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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