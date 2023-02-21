Кузнецов Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1957
Сын: Кузнецов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1961
Сын: Кузнецов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно