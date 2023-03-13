Туленков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Туленковъ Константинъ

Мать: Туленкова Марія

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