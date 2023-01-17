Зуева (Новожилова) Евстолия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Новожилова) Евстолия Александровна

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Место рождения

Новое, Архангельская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое, Архангельская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
08.02.1925

Муж: Зуев Александр Иванович

Венчаны: гражданин деревни Перевоза Александр Иванов Зуев, 27 лет и гражданка Архангельской волости деревни Новаго Евстолия Александрова Новожилова, 25 лет, оба первым браком.
Смерть
Неизвестно
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