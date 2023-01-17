Зуева (Новожилова) Евстолия Александровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1925
Венчаны: гражданин деревни Перевоза Александр Иванов Зуев, 27 лет и гражданка Архангельской волости деревни Новаго Евстолия Александрова Новожилова, 25 лет, оба первым браком.
Смерть
Неизвестно