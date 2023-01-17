Кузнецова (Кравцева) Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кравцов Гавриил
Мать: ?
Бракосочетание
07.02.1872
Жених - Островного поселка сиденок Матфей Егоров Кузнецов, 17,5 лет. Невеста - того же поселка урядничья дочь Параскева Гаврилова Кравцева.
Рождение ребёнка
16.11.1872
Сын: Кузнецов Александр
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
03.01.1884
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
05.10.1891
Сын: Кузнецов Алексей
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
28.10.1895
Сын: Кузнецов Михаил
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
22.04.1896
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович
Смерть
Неизвестно