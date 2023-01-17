Кузнецова (Кравцева) Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кравцева) Параскева Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кравцов Гавриил

Мать: ?

Бракосочетание
07.02.1872

Муж: Кузнецов Матвей Егорович

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - Островного поселка сиденок Матфей Егоров Кузнецов, 17,5 лет. Невеста - того же поселка урядничья дочь Параскева Гаврилова Кравцева.
Рождение ребёнка
16.11.1872

Сын: Кузнецов Александр

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
03.01.1884

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Кузнецов Алексей

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Сын: Кузнецов Михаил

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1896

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Егорович

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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