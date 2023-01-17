Кравцов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Гавриил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кузнецова Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Николай

Мать ребёнка: ?

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Иван

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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