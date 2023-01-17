Демина (Климова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Климова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1937

Дочь: Дерябина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Демин Алексей Семенович

Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
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