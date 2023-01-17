Демина (Климова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1937
Дочь: Дерябина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Демин Алексей Семенович
Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно