Демин Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1937

Дочь: Дерябина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Демина Наталья Дмитриевна

Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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