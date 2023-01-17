Дерябина (Демина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1937
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1937
Отец: Демин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
01.10.1958
Дочь: Дорохова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Дерябин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
27.02.1960
Дочь: Червякова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Дерябин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1967
Сын: Дерябин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Дерябин Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно