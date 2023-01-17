Дерябина (Демина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Демина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1937

Отец: Демин Алексей Семенович

Мать: Демина Наталья Дмитриевна

Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1958

Дочь: Дорохова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Дерябин Виктор Алексеевич

Лучки, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1960

Дочь: Червякова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Дерябин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1967

Сын: Дерябин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Дерябин Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Виктор Алексеевич

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