Витязева (Тагирова) Рузиля
Место рождения
Дата рождения07.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1982
Отец: Тагиров Зуфар
Мать: Тагирова Фарида
Бракосочетание
30.04.2004
Муж: Витязев Андрей
Рождение ребёнка
13.09.2004
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Витязев Андрей
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.08.2011
Сын: Витязев Тимур
Отец ребёнка: Витязев Андрей
Место жительства
Неизвестно