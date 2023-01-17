Витязева (Тагирова) Рузиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитязева (Тагирова) Рузиля

Витязева (Тагирова) Рузиля

avatar

Место рождения

Есаулова, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

07.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1982

Отец: Тагиров Зуфар

Мать: Тагирова Фарида

Есаулова, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
30.04.2004

Муж: Витязев Андрей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
13.09.2004

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Витязев Андрей

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.08.2011

Сын: Витязев Тимур

Отец ребёнка: Витязев Андрей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close