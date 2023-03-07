Витязев Андрей
Место рождения
Дата рождения22.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.2004
Жена: Витязева Рузиля
Рождение ребёнка
13.09.2004
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Витязева Рузиля
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.08.2011
Сын: Витязев Тимур
Мать ребёнка: Витязева Рузиля