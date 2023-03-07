Витязев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитязев Андрей

Витязев Андрей

avatar

Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

22.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
30.04.2004

Жена: Витязева Рузиля

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
13.09.2004

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Витязева Рузиля

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.08.2011

Сын: Витязев Тимур

Мать ребёнка: Витязева Рузиля

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close