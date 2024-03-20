Иванова (Чижова) Надежда Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти02.09.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Отец: Чижов Денис
Мать: Чижова Мария
Рождение ребёнка
10.10.1959
Сын: Иванов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
24.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Александр Георгиевич
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.09.1987