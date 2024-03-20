Иванова (Чижова) Надежда Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Чижова) Надежда Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

02.09.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Чижов Денис

Мать: Чижова Мария

Рождение ребёнка
10.10.1959

Сын: Иванов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
24.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр Георгиевич

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.09.1987
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