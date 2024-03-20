Иванов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1924
Дата смерти10.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1924
Рождение ребёнка
10.10.1959
Сын: Иванов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Иванова Надежда Денисовна
Рождение ребёнка
24.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Надежда Денисовна
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.10.1984