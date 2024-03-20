Иванов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр Георгиевич

Иванов Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1924

Дата смерти

10.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1924

Отец: не указан

Мать: Иванова Федора Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.10.1959

Сын: Иванов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Иванова Надежда Денисовна

Рождение ребёнка
24.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Надежда Денисовна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.10.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close