Ефремов Денис Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ефремов Гаврило Еремеев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ефремов Петр Денисов
Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ефремов Устиния Денисова
Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефремова Зиновья Денисова
Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно