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Ефремов Денис Гаврилов

Место рождения

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ефремов Гаврило Еремеев

Мать: не указана

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ефремов Петр Денисов

Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ефремов Устиния Денисова

Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ефремов Зиновий Денисов

Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ефремов Григорий Денисов

Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефремова Зиновья Денисова

Мать ребёнка: Трегубова Агрипина Федорова

Трашковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Агрипина Федорова

Смерть
Неизвестно
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