Ефремов Петр Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Петр Денисов

Место рождения

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Ефремов Денис Гаврилов

Мать: Трегубова Агрипина Федорова

Лукинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
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