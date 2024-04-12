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Ефремов Петр Денисов
Ефремов Петр Денисов
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Древо
Место рождения
Лукинская
, Слободской уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1748
Дата смерти
1749
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Денис Гаврилов
1728 г.р.
Мать
Трегубова Агрипина Федорова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Ефремов Денис Гаврилов
Мать:
Трегубова Агрипина Федорова
Лукинская
, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
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