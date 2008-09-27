Колегов Леонид Савельевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1922
Дата смерти27.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
С 1941 по 1945
Военная служба
С 05.01.1942 по 1945
Новоселовский рвк
прошел от ленинграда до германии
Награда
Около 1943
медаль за боевые заслуги
Бракосочетание
14.10.1949
Жена: Милюшкина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Колегов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Милюшкина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 28.12.1953
Дочь: Колегова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Милюшкина Анна Андреевна
Смерть
27.09.2008
Место жительства
До 2008
Похороны
2008