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Колегов Леонид Савельевич

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Место рождения

Красноярск

Дата рождения

26.04.1922

Дата смерти

27.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
С 1941 по 1945
Военная служба
С 05.01.1942 по 1945
Новоселовский рвк
прошел от ленинграда до германии
Награда
Около 1943
медаль за боевые заслуги
Бракосочетание
14.10.1949

Жена: Милюшкина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Колегов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Милюшкина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 28.12.1953

Дочь: Колегова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Милюшкина Анна Андреевна

Смерть
27.09.2008
Место жительства
До 2008
Похороны
2008
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