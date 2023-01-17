Милюшкина Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1924
Дата смерти26.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924
Место жительства
До 1930
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Место жительства
С 1939 по 1946
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 1941 по 1945
Дзун-Хемчинский объединенный вк всво
ст сержант мед службы, первый украинский фронт
Награда
Около 1945
медаль за победу над германией в вов
Бракосочетание
14.10.1949
Работа или профессия
После 1950
врач
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Колегов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Колегов Леонид Савельевич
Рождение ребёнка
Около 28.12.1953
Дочь: Колегова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Колегов Леонид Савельевич
Смерть
26.11.1992
Место жительства
До 1992
Похороны
1992