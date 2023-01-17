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Милюшкина Анна Андреевна

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.07.1924

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924

Отец: Милюшкин Андрей Иванович

Мать: Милюшкина Александра Климентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
Около 1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С 1932 по 1939
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1939 по 1946
Критово, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 1941 по 1945
Дзун-Хемчинский объединенный вк всво
ст сержант мед службы, первый украинский фронт
Награда
Около 1945
медаль за победу над германией в вов
Бракосочетание
14.10.1949

Муж: Колегов Леонид Савельевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
После 1950
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
врач
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Колегов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Колегов Леонид Савельевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 28.12.1953

Дочь: Колегова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Колегов Леонид Савельевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
26.11.1992
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 1992
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1992
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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