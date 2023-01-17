Колегова Елена Леонидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.12.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.12.1953
Рождение ребёнка
12.04.1982
Дочь: Лопатина Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Лопатин Владимир
Рождение ребёнка
20.09.1983
Сын: Лопатин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Лопатин Владимир
Место жительства
Около 2000
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усачев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лопатин Владимир