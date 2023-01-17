Колегова Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолегова Елена Леонидовна

Колегова Елена Леонидовна

avatar

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Около 28.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.12.1953

Отец: Колегов Леонид Савельевич

Мать: Милюшкина Анна Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.04.1982

Дочь: Лопатина Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Лопатин Владимир

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.09.1983

Сын: Лопатин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Лопатин Владимир

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Около 2000
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Усачев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Алексей

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Владимир

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close