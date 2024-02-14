Богданов (Ахмадиева) Минзиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Ахмадиева) Минзиган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
02.02.1896

Сын: Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Богданов Нуретдин Гильметдинович

Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Галеева (Богданова) Мунира

Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Гильметдинов Касим

Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Смерть
Неизвестно

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