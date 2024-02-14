Богданов (Ахмадиева) Минзиган
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1896
Сын: Богданов Гилязитдин Гильметдинович
Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
05.11.1899
Сын: Богданов Нуретдин Гильметдинович
Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Галеева (Богданова) Мунира
Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Гильметдинов Касим
Отец ребёнка: Богданов Гильметдин Хуснутдинович
Смерть
Неизвестно