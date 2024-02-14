Богданов Гилязитдин Гильметдинович
Место рожденияд Буриказган
Дата рождения02.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Галеева (Богданова) Зайтуна
Мать ребёнка: Богданова Хабиба Нурула Кызы
Рождение ребёнка
21.01.1924
Сын: Богданов Фарваз Гилязович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1930
Сын: Богданов Ахияр Гилязитдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно