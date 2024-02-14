Богданов Гилязитдин Гильметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Место рождения

д Буриказган

Дата рождения

02.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

Дети

1917 г.р.
1924 г.р.
1930 г.р.
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КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1896

Отец: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Мать: Богданов (Ахмадиева) Минзиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Хабиба Нурула Кызы

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Галеева (Богданова) Зайтуна

Мать ребёнка: Богданова Хабиба Нурула Кызы

Рождение ребёнка
21.01.1924

Сын: Богданов Фарваз Гилязович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1930

Сын: Богданов Ахияр Гилязитдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Хабиба Нурула Кызы

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Хабиба Нурула Кызы

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Хабиба Нурула Кызы

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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