Гильметдинов Касим
Место рожденияБашкирская АССР, Кигинский р-н, д. В. Киги
Дата рождения03.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912
Военная награда
Неизвестно
Гильмитдинов (Гильметдинов) Касим Гильмитдинович В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Башкирская АССР, Кигинский р-н, д. В. Киги Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Ар... Показать все
Смерть
Неизвестно