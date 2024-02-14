Гильметдинов Касим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильметдинов Касим

Место рождения

Башкирская АССР, Кигинский р-н, д. В. Киги

Дата рождения

03.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912

Отец: Богданов Гильметдин Хуснутдинович

Мать: Богданов (Ахмадиева) Минзиган

Военная награда
Неизвестно
Гильмитдинов (Гильметдинов) Касим Гильмитдинович В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Башкирская АССР, Кигинский р-н, д. В. Киги Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Ар... Показать все
Смерть
Неизвестно

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