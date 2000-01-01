Фатхелислам Габделкасыймович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхелислам Габделкасыймович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Габделкасыйм Габделхакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Салимявгар Фатхелисламович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ахнаф Фатхелисламович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадавия Фатхелисламовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхелислам Фатхелисламович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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