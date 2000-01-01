Фатхелислам Габделкасыймович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Габделкасыйм Габделхакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Салимявгар Фатхелисламович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадавия Фатхелисламовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхелислам Фатхелисламович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно