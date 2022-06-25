Гадавия Фатхелисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадавия Фатхелисламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатхелислам Габделкасыймович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резеда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фагим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильзида

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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