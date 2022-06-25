Салимявгар Фатхелисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимявгар Фатхелисламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Фатхелислам Габделкасыймович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флюра Саетгалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радиба Салимявгаровна

Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Габдулхаков Раиф Салимявгарович

Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Хасанова Фруза Салимьвгаровна

Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Афган Салимявгарович

Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна

Смерть
Неизвестно

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