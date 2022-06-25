Салимявгар Фатхелисламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Фатхелислам Габделкасыймович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флюра Саетгалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радиба Салимявгаровна
Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Габдулхаков Раиф Салимявгарович
Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Хасанова Фруза Салимьвгаровна
Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Афган Салимявгарович
Мать ребёнка: Флюра Саетгалиевна
Смерть
Неизвестно