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Белов Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Белов Федор Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1881

Жена: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.11.1885

Сын: Белов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1893

Сын: Белов Георгий (Егор) Сергеевич

Мать ребёнка: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.09.1904

Сын: Белов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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