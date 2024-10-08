Белов Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Белов Федор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1881
Рождение ребёнка
29.11.1885
Мать ребёнка: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
20.04.1893
Сын: Белов Георгий (Егор) Сергеевич
Мать ребёнка: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
18.09.1904
Сын: Белов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Белова (Крюкова) Василиса (Васса) Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно