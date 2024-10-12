Белова Марфа Палладьевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белова Марфа Палладьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

18.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
15.12.1870

Дочь: Болотина (Белова) Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Белов Федор Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1873

Сын: Белов Тарасий Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Григорьевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
18.12.1904
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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