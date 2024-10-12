Белова Марфа Палладьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти18.12.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1870
Дочь: Болотина (Белова) Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Белов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
25.02.1873
Отец ребёнка: Белов Федор Григорьевич
Смерть
18.12.1904