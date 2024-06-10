Зычкина (Харламова) Софья Ивановна 30.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зычкина (Харламова) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1909

Дата смерти

10.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.02.1032

Муж: Зычкин Александр Иванович

Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение
30.09.1909

Отец: Харламов Иван Лаврентьевич

Мать: Харламова (Фомина) Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаднова (Зычкина) Нина Александровна

Отец ребёнка: Зычкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1941

Сын: Зычкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Зычкин Александр Иванович

Сеньково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.07.1994

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