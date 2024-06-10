Зычкина (Харламова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1909
Дата смерти10.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.02.1032
Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение
30.09.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаднова (Зычкина) Нина Александровна
Отец ребёнка: Зычкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1941
Сын: Зычкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Зычкин Александр Иванович
Сеньково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.07.1994