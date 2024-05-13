Зычкин Александр Иванович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зычкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.02.1032

Жена: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна

Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение
1912

Отец: Иван

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чаднова (Зычкина) Нина Александровна

Мать ребёнка: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1941

Сын: Зычкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна

Сеньково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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