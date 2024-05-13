Зычкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.02.1032
Бабынино, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чаднова (Зычкина) Нина Александровна
Мать ребёнка: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1941
Сын: Зычкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна
Сеньково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно