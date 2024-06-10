Харламов Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти01.11.1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина (Харламова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Харламова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харламова (Фомина) Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
30.09.1909
Дочь: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Харламова (Фомина) Матрена Сергеевна
Смерть
01.11.1953