Харламов Иван Лаврентьевич 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харламов Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Харламов Лаврентий Гаврилович

Мать: Харламова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина (Харламова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Харламова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Павел Иванович

Мать ребёнка: Харламова (Фомина) Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
30.09.1909

Дочь: Зычкина (Харламова) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Харламова (Фомина) Матрена Сергеевна

Смерть
01.11.1953

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