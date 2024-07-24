Филиппов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился ок. 1805 ?? и жил на Чусовой в д. Шаня, работал в Уткинском заводе, был опытным авторитетным плотинным мастером. Родословная Филипповых идет от тульских жителей, лично знакомых с земляком Ни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Филиппова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чепелева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Филиппова Филиппова

Смерть
Неизвестно

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