Филиппов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился ок. 1805 ?? и жил на Чусовой в д. Шаня, работал в Уткинском заводе, был опытным авторитетным плотинным мастером. Родословная Филипповых идет от тульских жителей, лично знакомых с земляком Ни... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Филиппова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чепелева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Филиппова Филиппова
Смерть
Неизвестно