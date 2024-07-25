Чепелева Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепелева Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Филиппов Василий

Мать: Филиппова Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепелев Иван Львович

Отец ребёнка: Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепелев Иван Львович

Отец ребёнка: Чепелев Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чепелев Иван Львович

Отец ребёнка: Чепелев Лев Григорьевич

Староуткинск, Староуткинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Жукова Анна Львовна

Отец ребёнка: Чепелев Лев Григорьевич

Смерть
1909

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