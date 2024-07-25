Чепелева Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Филиппов Василий
Мать: Филиппова Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Староуткинск, Староуткинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Жукова Анна Львовна
Отец ребёнка: Чепелев Лев Григорьевич
Смерть
1909