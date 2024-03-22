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Лодыженская (Бырдина) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бырдин Дмитрий Александрович

Мать: Бырдина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
02.03.1880

Сын: Лодыженский Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Чистович Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович

Рождение ребёнка
14.04.1885

Сын: Лодыженский Илья Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1888

Сын: Лодыженский Юрий Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лодыженский Александр Ильич

Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыженский Илья Александрович

Смерть
1942
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