Лодыженская (Бырдина) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
02.03.1880
Сын: Лодыженский Владимир Ильич
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Чистович Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1885
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1888
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович
Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лодыженский Александр Ильич
Отец ребёнка: Ладыженский Илья Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942