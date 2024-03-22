Чистович (Лодыженская) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
10.01.1903
Рождение ребёнка
06.03.1905
Сын: Чистович Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чистович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
18.10.1914
Сын: Чистович Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Чистович Николай Яковлевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1964