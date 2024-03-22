Чистович (Лодыженская) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистович (Лодыженская) Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ладыженский Илья Александрович

Мать: Лодыженская Александра Дмитриевна

Бракосочетание
10.01.1903

Муж: Чистович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
06.03.1905

Сын: Чистович Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чистович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Чистович Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Чистович Николай Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1964
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