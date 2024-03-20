Чистович Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1860
Дата смерти29.03.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1860
Бракосочетание
10.01.1903
Рождение ребёнка
06.03.1905
Сын: Чистович Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Чистович Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
18.10.1914
Сын: Чистович Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Чистович Екатерина Ильинична
Смерть
29.03.1926