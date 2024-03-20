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Чистович Николай Яковлевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.12.1860

Дата смерти

29.03.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.01.1903

Жена: Чистович Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
06.03.1905

Сын: Чистович Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чистович Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Чистович Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Чистович Екатерина Ильинична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.03.1926
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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