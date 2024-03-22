Лодыженский Юрий Ильич
Место рождения
Дата рождения22.02.1888
Дата смерти25.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лодыженская Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Лодыженская Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1917
Сын: Лодыженский Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Лодыженская Нина Алексеевна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1922
Мать ребёнка: Лодыженская Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1977
город Рио-де-Жанейро, Федеративная Республика Бразилия