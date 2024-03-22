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Лодыженский Юрий Ильич

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Место рождения

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

22.02.1888

Дата смерти

25.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1888

Отец: Ладыженский Илья Александрович

Мать: Лодыженская Александра Дмитриевна

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лодыженская Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Лодыженская Нина Алексеевна

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1917

Сын: Лодыженский Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Лодыженская Нина Алексеевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1922

Сын: Лодыженский Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Лодыженская Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лодыженская Нина Алексеевна

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Смерть
25.07.1977
город Рио-де-Жанейро, Федеративная Республика Бразилия
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