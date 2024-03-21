Лодыженская (Богаевская) Нина (Антонина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти21.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лодыженская Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Лодыженский Юрий Ильич
Рождение ребёнка
?.02.1917
Сын: Лодыженский Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Лодыженский Юрий Ильич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1922
Отец ребёнка: Лодыженский Юрий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1959
город Сан-Паулу, Федеративная Республика Бразилия