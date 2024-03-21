Лодыженская (Богаевская) Нина (Антонина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыженская (Богаевская) Нина (Антонина) Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1888

Дата смерти

21.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лодыженская Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Лодыженский Юрий Ильич

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1917

Сын: Лодыженский Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Лодыженский Юрий Ильич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1922

Сын: Лодыженский Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Лодыженский Юрий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодыженский Юрий Ильич

Александровское, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Смерть
21.04.1959
город Сан-Паулу, Федеративная Республика Бразилия
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