Полубояров Василий Михайлович 1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полубояров Василий Михайлович

Место рождения

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

02.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Полубояров Михаил Митрофанович

Мать: (Аристархова) Анна Харитоновна

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.2003
Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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