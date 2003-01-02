Полубояров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти02.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.2003