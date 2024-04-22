Варвара Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смерти08.09.1843 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Никита Семенов
Мать: Евдокия Кузьмина
Восприемник
11.04.1820 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Семен Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1843 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
10.09.1843 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя