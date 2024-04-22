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Варвара Никитина

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

08.09.1843 ст.

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Никита Семенов

Мать: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Восприемник
11.04.1820 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Семен Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
08.09.1843 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
10.09.1843 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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