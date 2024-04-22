Никита Семенов
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: Семен Степанов
Мать: Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Варвара Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Рождение ребёнка
13.07.1793 ст.
Сын: Гавриил Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Запись №10 Той же округи той же вотчины и деревни у крестьянина Никиты Семенова родился сын Гавриил 13 числа
Рождение ребёнка
06.10.1799 ст.
Сын: Карп Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Запись №14 Рузской округи вотчины господина Корсакова сельца Таболова у крестьянина Никиты Семенова родился сын Карп 6-го (числа)
Рождение ребёнка
01.11.1802 ст.
Сын: Михаил Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина
Запись №16 Того ж сельца Таболова у крестьянина Никиты Семионова сын Михаил родился 1, крещен 2 числа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кузьмина
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно