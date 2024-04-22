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Никита Семенов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Семен Степанов

Мать: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Варвара Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1793 ст.

Сын: Гавриил Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №10 Той же округи той же вотчины и деревни у крестьянина Никиты Семенова родился сын Гавриил 13 числа
Рождение ребёнка
06.10.1799 ст.

Сын: Карп Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №14 Рузской округи вотчины господина Корсакова сельца Таболова у крестьянина Никиты Семенова родился сын Карп 6-го (числа)
Рождение ребёнка
01.11.1802 ст.

Сын: Михаил Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №16 Того ж сельца Таболова у крестьянина Никиты Семионова сын Михаил родился 1, крещен 2 числа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кузьмина

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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