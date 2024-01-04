Евдокия Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Никита Семенов
Рождение ребёнка
13.07.1793 ст.
Сын: Гавриил Никитин
Отец ребёнка: Никита Семенов
Рождение ребёнка
06.10.1799 ст.
Сын: Карп Никитин
Отец ребёнка: Никита Семенов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Михаил Никитин
Отец ребёнка: Никита Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Семенов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно