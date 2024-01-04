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Евдокия Кузьмина

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Никита Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1793 ст.

Сын: Гавриил Никитин

Отец ребёнка: Никита Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.10.1799 ст.

Сын: Карп Никитин

Отец ребёнка: Никита Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Михаил Никитин

Отец ребёнка: Никита Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Семенов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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